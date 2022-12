Produits électriques et électroniques : le bonus réparation inauguré in extremis

Le fonds de réparation destiné aux équipements électriques et électroniques est lancé cette semaine. La mise en œuvre du dispositif accuse près d'un an de retard et l'ambition a été sensiblement revue à la baisse.

© Africa Studio Une liste recense les 51 premiers produits qui vont bénéficier du bonus réparation.



En 2023, était censé entrer en vigueur le fonds de réparation. Ce sera chose faite, le 15 décembre, avec le lancement, plus symbolique qu'effectif, du fonds financé par ecosystem et Ecologic, les deux éco-organismes de la filière de responsabilité élar...

Philippe Collet, journaliste

Rédacteur spécialisé © Tous droits réservés Actu-Environnement Reproduction interdite sauf accord de l'Éditeur ou établissement d'un lien préformaté [40827] / utilisation du flux d'actualité.