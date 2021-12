Transition et structuration des filières agricoles : de nouveaux projets financés

Dans le cadre du plan France relance, le ministère de l'Agriculture flèche une partie des financements pour la structuration des filières agricoles. Quarante-sept nouveaux projets viennent d'être sélectionnés. Plusieurs d'entre eux ont une vocation écologique. C'est le cas par exemple du projet « recyclage pots de plastiques » porté par l'interprofession Val'hor. Il s'agit de structurer, au niveau national, la collecte et le recyclage des pots horticoles plastiques usagés. Aujourd'hui, le recyclage n'existe pas et les déchets de sont pas traités : la filière ambitionne ainsi de collecter et recycler au moins 75 % des déchets en 2022.

Dans la même veine, le projet « Bac culture fraisier » porté par le GIE Producteurs fruits rouges Mont Velay est un projet d'amélioration des systèmes de cultures de fraisiers hors sol grâce à l'introduction d'une nouvelle méthode de production des supports par thermoformage. Ce projet vise à réduire la production de déchets plastiques et améliorer le bilan carbone, encore très élevé, de cette culture.

D'autres projets s'inscrivent dans le développement de circuits courts comme le projet « Filiale locale restau co » en PACA porté par l'association Ameli Provence. Il a pour but de valoriser la production locale au profit de la restauration collective en lien avec le Plan d'alimentation territorial de la métropole Aix Marseille. Concrètement il s'agit de créer une unité de transformation pour sécuriser les débouchés des produits.

Enfin, le projet « Archipel coopératif multi-filières circuits courts » en Guyane est un projet visant à accompagner le développement de fermes partagées dans la logique de promotion des filières en circuits courts territoriaux.