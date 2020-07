Premiers lauréats de l'AMI « Reconquérir les friches franciliennes »

Le « Plan friches » a pour vocation de reconquérir ces espaces laissés à l'abandon, sources de gaspillage foncier, et d'en exploiter le potentiel. Il s'est concrétisé par un appel à manifestation d'intérêt (AMI) de la région Île-de-France, « Reconquérir les friches franciliennes », à destination des collectivités. Les premiers lauréats ont été dévoilés le 2 juin.

Dix-sept projets de mobilisation de friches, représentant près de 400 hectares à requalifier ont été retenus pour cette première session de l'appel à manifestation d'intérêt. Huit projets bénéficient dès à présent d'une aide financière de la Région, pour un financement global de plus d'un million d'euros. Les porteurs de projet sont des collectivités (communes, Établissements publics de coopération intercommunal - EPCI, et Établissement public territorial - EPT), et les subventions régionales proposées oscillent entre 27 000 et 200 000 €, selon les projets.

Les objectifs de l'AMI et ses modalités sont détaillés dans un règlement d'intervention, accessible sur le site de la Région.