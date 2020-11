Logistique : l'Ademe présente les lauréats de son appel à projets Translog

Le 5 novembre, l'Agence de la transition écologique a présenté les sept lauréats de l'appel à projets de recherche « transitions du secteur logistique » (Translog) lancé en juin 2020. Sept projets de recherche ont été retenus. Les lauréats bénéficieront d'un soutien financier pouvant atteindre jusqu'à 200 000 euros.

Trois projets ont été retenus dans la catégorie « mutualisation ». Le projet Uptilait, présenté par le groupement d'intérêt économique Culture raisonnée contrôlée (CRC), doit permettre de développer une solution numérique basée sur des algorithmes de routage de flux, pour optimiser l'approvisionnement magasins des filières « laits », améliorer la disponibilité des produits et réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre (GES). La société Stuart porte le projet Dev-Pool qui vise à appliquer la technologie de pooling à une flotte de vélos équipés de remorques électriques. Le projet E-Logurba, des société Synox et Services Écusson Vert, a pour objectif de « connecter des micro-dépôts pour mutualiser les réserves foncières intermédiaires des villes à travers une plateforme métropolitaine commune pour maximiser l'utilisation des modes doux dans le dernier kilomètre ».

Le projet retenu dans la catégorie « multimodal » est HMS, de la société AMME. Il vise à concevoir une organisation qui permettra, à partir d'un même espace logistique au cœur de Paris, de distribuer les flux du dernier kilomètre par voie fluviale et par vélo-cargo, tout en optimisant les transbordements et les ruptures de charge.

Les trois derniers projets concernent l'axe « cyclo-logistique ». DKCNP de la société Olvo a pour objectif de concevoir un logiciel « clef en main », qui formalise les bonnes pratiques de cyclo-logistique. La Poste (projet InViCy) va évaluer la performance opérationnelle et environnementale de la cyclo-logistique en milieu urbain dense pour la livraison de colis, à partir d'une expérimentation qui sera menée à Bordeaux (Gironde). La société VUF développera un service de partage de flottes de vélos-cargos à assistance électrique basé sur des vélos-cargos « intelligents », une application digitale et une infrastructure de sécurisation (projet CR).