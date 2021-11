[SMCL] Huit lauréats aux Trophées « Stop à l'exclusion énergétique »

Le 16 novembre, au Salon des maires à Paris, le collectif Stop à l'exclusion énergétique a annoncé les huit lauréats 2021 à ses trophées, qui récompensent les solutions pour lutter contre la précarité énergétique des ménages.

Cinq lauréats sont répartis par catégories :

• « Accompagnement » : les Compagnons bâtisseurs de la Réunion qui accompagnent techniquement, socialement et financièrement dix propriétaires occupants modestes, « en situation de mal logement dans leurs travaux de rénovation la plus globale possible ». Les travaux sont réalisés en partie en autoréhabilitation accompagnée (ARA) en mettant à contribution l'habitant du logement qui est formé.

• « Formation, mobilisation, communication » : la chaire « Hope » (Grenoble) qui a organisé, le 17 juin 2021, une journée d'échanges avec une trentaine d'internes en médecine pour définir une formation des généralistes à la précarité énergétique.

• « Dispositif territorial » : la ville de Montfermeil (Île-de-France) qui propose des visites d'économies d'énergie aux citoyens. Cette visite s'inscrit dans le cadre du service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie (Slime) copiloté avec l'association Réseau pour la transition énergétique (Cler) et Croix-Rouge LogisCité. Le dispositif inclut le repérage des ménages en difficultés (financière, précarité énergétique, santé), l'identification des besoins en économies d'énergie du logement et des travaux de rénovation à réaliser.

• « Financement » : le fournisseur d'énergie verte Plüm énergie qui expérimente, depuis juin 2021, un service minimum de l'électricité auprès de ses clients précaires. Sa volonté est de garantir aux foyers précaires une puissance électrique minimale de 1 000 watts, « même en dehors de la trêve hivernale ».

• « Opérateurs et solutions techniques »: la Foncière Chênelet (Hauts-de-France) qui permet aux plus précaires d'accéder à des logements qui intègrent « toutes les dimensions écologiques (écoconstruction bois-paille, ndlr) et, en plus, avec des artisans du bâtiment issus de l'insertion ».

Trois lauréats sont les « coups de cœur » du jury. Il s'agit de Familles solidaires (Grand Est), qui s'engage pour permettre aux « personnes fragilisées par l'âge, la maladie et/ou le handicap et à leurs aidants familiaux, de vivre avec et comme les autres dans un habitat inclusif, adapté, économe ». S'ajoute le Groupement local d'employeurs d'agents de médiation (Gleam) de Mayenne, qui accompagne les ménages à agir contre les précarités énergétique et numérique (suivi des consommations énergétiques, utilisation des outils informatiques, etc.). Enfin, l'enseigne de grande distribution Leroy Merlin est distinguée pour son opération « Mieux dans ma maison », organisée du 10 au 22 novembre 2021. Pour tout achat d'un système de chauffage (radiateurs, sèche-serviettes et poêles biomasse), 20 euros sont reversés à Stop à l'exclusion énergétique « afin de permettre à plusieurs dizaines de familles de réaliser leurs rénovations énergétiques sans débourser un seul euro ».