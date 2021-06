Les lave-linge devront limiter la dispersion de microfibres plastique d'ici 2025

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire (Agec) imposait d'équiper les lave-linge neuf d'un filtre à microfibres plastique à compter du 1er janvier 2025.

Les sénateurs ont adopté le 17 juin un amendement du Gouvernement au projet de loi climat qui assouplit cette exigence. Cet amendement ouvre la possibilité de faire appel à d'autres techniques que le filtre. « Sur le plan technique, suite à des travaux avec les industriels, il apparaît que d'autres solutions que le filtre intégré à la machine sont en cours de développement : sacs de captation, balles absorbantes, filtres en sortie du circuit d'eau. Ces technologies méritent d'être expertisées et pourraient se révéler plus efficaces, moins coûteuses ou plus faciles à mettre en œuvre par le consommateur », justifie le Gouvernement.

L'amendement adopté prévoit aussi que ce dernier remette en 2022 un rapport aux parlementaires pour décrire « depuis la production du tissu jusqu'au lavage du linge, les connaissances sur les sources d'émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques ». Selon le Gouvernement, ce rapport permettra de « réfléchir, au-delà de la mesure législative envisagée à des mesures complémentaires non législatives ».