Filières REP : cinq associations de collectivités et de consommateurs demandent à participer à la gouvernance

Le 24 juin, cinq associations de collectivités territoriales et de consommateurs ont adressé une lettre ouverte (Télécharger la lettre ouverte doc] au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander d'être associées au nouveau dispositif de gouvernance des filières de responsabilité élargie du producteur (REP).

« Nous vous alertons collectivement sur le projet de réforme de la commission nationale de concertation des filières de responsabilité élargie des producteurs qui entend écarter, sans raison, dans les prochaines semaines, nos structures nationales qui y siégeaient », écrivent Amorce, le CNR, la CLCV, l'UFC - Que Choisir et l'Unaf. Si la réforme était menée à son terme en l'état, elle « [réduirait] la représentation des consommateurs contribuables citoyens qui sont les premiers contributeurs », estiment les signataires.

Actuellement, Amorce, la CLCV et le CSF (membre de l'Unaf) siègent à la commission transversale des filières REP. Par ailleurs, les cinq signataires siègent à certaines des commissions spécifiques à chaque filière. La réforme en cours, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Économie circulaire, crée une nouvelle commission nationale de concertation et supprime les commissions par filières.

La lettre rappelle que tous les signataires « ont comme point commun de s'être vivement opposés au projet de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, mesure envisagée dans le projet de loi sur l'économie circulaire et soutenue activement à l'échelle européenne par les industriels de la boisson et de l'agro-alimentaire ». Et de « [s'interroger] sur les causes réelles de cette éviction ».

Note Le Cercle national du recyclage

Note L'association Consommation Logement Cadre de vie

Note L'Union fédérale des consommateurs - Que choisir

Note L'Union nationale des associations familiales