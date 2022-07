Leucémies aiguës chez les enfants : l'Inserm fait le lien avec l'usage des pesticides dans les vignes

Faut-il faire le lien entre utilisation des pesticides et augmentation des cas de leucémie aiguës chez les enfants habitant à proximité des vignes traitées ? Trois ans après son lancement, l'étude épidémiologique Géocap-Agri, menée par Santé publique France en partenariat avec l'Inserm, semble à nouveau le démontrer. S'appuyant notamment sur le Registre national des cancers de l'enfant et sur la géolocalisation des données, ce travail de recherche révèlerait, selon le collectif Générations futures, présent lors de la restitution des conclusions de l'étude, une augmentation des risques de tomber malade proportionnelle à la croissance des surfaces cultivées dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile des enfants. Une distance bien supérieure aux quelques mètres de distance préconisés par la règlementation : entre 5 et 20, selon les produits et les cultures.

L'association pesticides-leucémie a déjà été faite par le passé. « Que ce soit lors de l'exposition professionnelle de sa mère ou lors d'une simple exposition domestique, l'Inserm a confirmé, en 2021, que le niveau de preuve entre l'exposition aux pesticides et les leucémies aiguës chez les enfants ainsi que les tumeurs cérébrales était élevé », rappelle Générations futures. Fort de ce constat, le collectif demande une révision des textes réglementaires censés encadrer l'usage des pesticides et, pour toutes les parties prenantes, un accès aux registres d'épandage permettant de connaître les molécules utilisées à la parcelle ainsi que leurs quantités.

Le projet Géocap-Agri a initialement vu le jour à Preignac (Gironde), après la mobilisation, il y a dix ans, d'un collectif de parents d'enfants malades et d'une institutrice vivant au milieu des vignes, puis du maire de la commune et de médecins.