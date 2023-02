Stockage de carbone : la start-up Netzero lève 11 millions d'euros

Le biochar : c'est sur ce résidu solide issu de la pyrolyse de la biomasse que mise la jeune pousse française Netzero pour stocker du carbone atmosphérique dans les sols tout en générant des crédits carbone. Créée en janvier 2021, elle vient de lever 11 millions d'euros pour financer son ambition et voit ainsi entrer à son capital trois nouveaux investisseurs : Stellantis, L'Oréal et le logisticien maritime CMA CGM. « Cette levée de fonds record confirme le très fort intérêt que notre modèle suscite et illustre la prise de conscience croissante de la nécessité de stocker du carbone à grande l'échelle », déclare Axel Reinaud, cofondateur et président de Netzero.

Les fonds vont permettre à Netzero de concrétiser ses objectifs basés sur la production industrielle de biochar et son utilisation locale dans les zones tropicales. L'entreprise a déjà̀ commencé à déployer son modèle : au Cameroun d'abord, où sa première usine a été construite en novembre 2021, et plus récemment au Brésil, où l'entreprise termine la construction d'une nouvelle unité. Cette levée de fonds sera complétée dans le courant de l'année avec l'entrée d'autres partenaires stratégiques au capital.