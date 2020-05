L'IPBES intègre à ses travaux le lien entre pandémies et biodiversité

Le 13 mai, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) a annoncé organiser un atelier portant sur le lien entre les pandémies et la biodiversité. Les résultats de ces travaux donneront lieu à un rapport, qui fera l'objet d'une revue par les pairs en août 2020, puis d'une publication en septembre. Le document sera ensuite intégré aux travaux du « nexus assessment », c'est-à-dire aux travaux consacrés à l'évaluation des liens entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé dans le contexte des changements climatiques. Le document servira en particulier à cadrer le travail du groupe d'experts chargés de réaliser cette évaluation.

L'atelier de la plateforme intergouvernementale, qui se tiendra du 27 au 31 juillet, « examinera les preuves relatives à la transmission des maladies infectieuses par les animaux sauvages, ainsi que la relation entre les pandémies et la biodiversité, et en particulier les dynamiques des pandémies et les possibilités d'action liées à la biodiversité et aux services écosystémiques ».

Il réunira vingt experts. Cinq seront retenus parmi ceux intervenant dans le « nexus assessment » et dans le groupe de travail spécifique à l'évaluation de l'utilisation durable des espèces sauvages. Les quinze autres seront nommés par les gouvernements et les parties prenantes.