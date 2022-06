Les emplois « verts », qui requièrent une maîtrise dans le domaine de la durabilité environnementale, ne représentent que 0,8 % des recrutements effectués en France sur le réseau professionnel, LinkedIn, en 2021. Néanmoins, en France comme dans le reste du monde, la part des emplois verts ou verdissants (comprenant de plus en plus de compétences en lien avec le développement durable) est en nette augmentation depuis 2016 : +60 %. Telle est la conclusion d'un nouveau rapport des data-analystes du groupe de recherche interne, LinkedIn Economic Graph Research.

En France, 15 % des membres LinkedIn peuvent être considérés comme des « talents verts » (qui affichent l'une des compétences identifiées comme « vertes » sur leur profil), contre 13 % en moyenne à l'échelle mondiale. Ces candidats sont majoritairement convoités par l'industrie manufacturière, pour les recruter en tant que responsable durabilité, ou les services aux entreprises, comme responsable et superviseur hygiène-sécurité-environnement (HSE). Plusieurs postes, notamment celui d'agent immobilier, gagnent de plus en plus de compétences vertes, selon les observateurs de LinkedIn. À l'échelle mondiale, hormis le responsable durabilité qui comprend 30 % des postes, les recrutements « verts » les plus en vogue comprennent le technicien d'éoliennes , le conseiller en énergie solaire ou le spécialiste en santé et sécurité environnementales.