Un nouvel outil européen pour recenser les perturbateurs endocriniens

Mis en ligne 2 juin 2020, le site edlists.org répertorie la liste des substances reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens dans la règlementation européenne sur les produits chimiques. Ce site est le résultat d'une coopération entre la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, et la France.

« De nombreuses listes de perturbateurs endocriniens existent mais les méthodologies pour les élaborer sont très variables et l'information est morcelée, ce qui constitue un frein à la transparence pour les consommateurs, précise le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le site Internet doit aussi permettre d'améliorer la coopération entre les agences nationales et européennes afin de sortir rapidement du marché les substances les plus néfastes, d'accompagner l'industrie dans la lutte contre les substances préoccupantes et d'améliorer l'information des citoyens sur les perturbateurs endocriniens ».

Le site recense trois listes de perturbateurs endocriniens : les substances reconnues comme perturbateurs endocriniens dans l'Union européenne ; les substances en cours d'évaluation pour leurs propriétés de perturbation endocrinienne suspectées dans le cadre d'une législation européenne ; et les substances considérées comme perturbateurs endocriniens dans l'un des États membres participants.

Les évaluations réalisées par l'ANSES, dans le cadre de la deuxième stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE2), viendront enrichir ces listes avec l'évaluation de six substances en 2020, puis de neuf substances par an à partir de 2021.