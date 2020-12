Liste rouge de l'UICN : 31 espèces déclarées éteintes

C'est l'arbre qui cache la forêt. Si le bison d'Europe va mieux selon l'actualisation de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN publiée le 10 décembre, 31 espèces sont en revanche déclarées éteintes.

Parmi ces espèces disparues figurent le bien nommé requin perdu qui était présent en Chine méridionale, 17 espèces de poissons d'eau douce endémiques du Lac Lanao (Philippines), ainsi que trois espèces de grenouilles d'Amérique centrale. Quant aux dauphins d'eau douce, toutes les espèces du monde sont aujourd'hui menacées.

Dans le règne végétal, la famille des protéas, des plantes à fleurs présentes dans l'hémisphère sud, est particulièrement sous pression. De même que les chênes, dont un tiers des espèces sont menacées d'extinction.

Le bison d'Europe a tiré son épingle du jeu grâce à des efforts continus de conservation. Ses effectifs sont passés de 1 800 individus en 2003 à plus de 6 200 en 2019. L'espèce a été réintroduite à l'état sauvage dans les années 1950 alors qu'elle ne survivait plus qu'en captivité. Quarante-sept troupeaux de bisons vivent aujourd'hui en liberté en Pologne, en Biélorussie et en Russie. « Cependant, ces troupeaux sont en grande partie isolés les uns des autres et confinés dans des habitats forestiers non optimaux, et seulement huit d'entre eux sont assez grands pour être génétiquement viables à long terme », explique l'UICN.