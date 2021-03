Le bilan national de treize années d'évaluation révèle que 187 espèces ont disparu et 2 430 sont menacées. Parmi celles-ci, oiseaux nicheurs, crustacés d'eau douce et reptiles paient le plus lourd tribut.

C'est le fruit de treize années d'évaluation menées sur la faune et la flore françaises par plus de 500 experts. Le comité français de l'UICN et l'UMS Patrinat dévoilent ce 3 mars un bilan des espèces menacées en France à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage. Ces résultats font le bilan des évaluations effectuées depuis le lancement de la Liste rouge nationale en 2008.

Et ce bilan n'est pas bon. Sur les 13 842 espèces évaluées, 2 430 sont menacées (17,5 %) et 187 ont d'ores et déjà disparu (1,5 %). En métropole, les plus importantes proportions d'espèces menacées sont constatées chez les oiseaux nicheurs (32 %), les crustacés d'eau douce (28 %) et les reptiles (24 %). En outre-mer, cette proportion est la plus importante parmi la flore vasculaire (43 %) et les reptiles (42 %) de Mayotte, les oiseaux de Polynésie française (34 %), les poissons d'eau douce (33 %) et la flore vasculaire (30 %) de La Réunion.

« Les faits sont là, étayés scientifiquement et d'une criante évidence : notre défi, commun, n'est plus tant dans la prise de conscience que dans l'urgence de l'action », réagit Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Une action qui passe par la réussite de la nouvelle stratégie nationale pour les aires protégées, lancée en janvier, même si celle-ci sera loin d'être suffisante.