Lithium géothermique : les premiers kilogrammes ont été extraits en Alsace

Le projet EuGeLi a porté ses premiers fruits. L'unité d'extraction de lithium construite sur une centrale géothermique d'Alsace a délivré ses premiers cristaux en décembre 2021. Le procédé employé est, en plus, presque neutre en carbone.

L'une des priorités de la France en matière de transition écologique est de s'assurer un certain degré de souveraineté énergétique. Et comme cette transition passe notamment par la multiplication des véhicules électriques, la souveraineté recherchée réside dans la maîtrise d'une ressource indispensable à la fabrication de leurs batteries : le lithium. Le nouveau plan de sécurisation de l'approvisionnement de l'industrie en matières premières minérales en est la preuve. La France, et avec elle l'Europe, vient justement de franchir un premier pas dans cette direction.

Ce lundi 17 janvier, le Bureau national de recherche géologiques et minières (BRGM) a annoncé la production, en décembre 2021, des « premiers kilogrammes de carbonate de lithium (Li 2 CO 3 ) de qualité batterie » issus d'eau géothermale européenne. Ce lithium provient du traitement des saumures de la centrale de Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin). D'après le BRGM, l'Alsace « constitue un important réservoir pour ces saumures, lesquelles sont actuellement exploitées pour la production d'électricité et de chaleur. Elles sont très souvent enrichies en lithium grâce aux interactions eau-roches qui se produisent en profondeur. Elles constituent une ressource de lithium dormante en Europe et qui attend d'être valorisée ».

Une première innovante au potentiel limité

Ce lithium est le résultat de deux ans de travail mené dans le cadre du projet européen EuGeLi (pour European Geothermal Lithium Brine). Ce dernier est coordonné par le groupe minier français Eramet et financé à 85 % par l'aile matières premières de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT Raw Materials), sur un budget total de 3,9 millions d'euros. Pour extraire le précieux métal sans transformer le paysage en désert salin, à l'image des bassins d'évaporation d'Amérique du Sud, Eramet puise de l'eau très chaude (jusqu'à 180 °C), salée et concentrée en « lithium dilué » (ou chlorure de lithium, LiCl) gisant entre 2 600 et 5 000 mètres de profondeur. Le procédé d'extraction s'appuie sur unbreveté par Eramet,passant par des colonnes d'extraction.Une fois le lithium dilué,

précipité et purifié en carbonate de lithium, l'eau souterraine puisée et refroidie est réinjectée dans le sous-sol.

D'après les estimations du BRGM et d'Eramet, 90 % du lithium est ainsi extrait de la saumure, mais à une concentration avoisinant 180 milligrammes par litre, soit deux à trois fois plus faible que celle que l'on trouve dans la concession argentine du groupe. À terme, la cadence de production de l'unité d'extraction est estimée à 3 800 tonnes par an. « En tout état de cause, la production ne pourrait représenter que quelques pourcents de la demande européenne », nous confirme Eramet.

Une production locale au faible bilan carbone

Les saumures d'Alsace constituent une ressource de lithium dormante en Europe et qui attend d'être valorisée BRGM

Néanmoins, grâce à sa technique innovante, Eramet affirme parvenir à un bilan carbone proche de zéro., précise l'exploitant.

La centrale de Soultz-sous-Forêts ne pourrait bientôt plus être la seule à s'accompagner d'une unité d'extraction de lithium dans le bassin alsacien. Une demande de permis de recherches de gîtes géothermiques dans une zone de 172 km2 provenant de Lithium de France, est actuellement en consultation. La filiale d'Arverne projette d'installer une nouvelle centrale géothermique et de créer un réseau de chaleur local, mais elle pourrait aussi l'associer à l'extraction du fameux « or blanc ».