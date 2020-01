RT 2012 : la dérogation des logements collectifs neufs est prolongée

Ce mercredi 8 janvier, les ministères du Logement et de la Transition écologique ont publié, au Journal officiel, l'arrêté qui prolonge, jusqu'au 31 décembre 2020, la dérogation accordée aux bâtiments d'habitation collectifs neufs, pour se conformer à la Réglementation thermique (RT) 2012. L'arrêté prolonge le dispositif existant qui autorise une consommation énergétique moyenne des bâtiments résidentiels collectifs nouveaux, de 57,5 kilowattheures (kWh) par m2 et par an, contre 50 kWh/m2 et par an prévus par la RT 2012, appliquée depuis janvier 2013.

Le ministère de la Transition écologique avait, courant décembre 2019, soumis à la consultation du public ce nouvel arrêté. « Compte tenu des contraintes technico-économiques relatives aux bâtiments collectifs, et afin d'éviter des évolutions successives des niveaux d'exigences, il est proposé de proroger la disposition jusqu'au 31 décembre 2020 », avait justifié le ministère. Parallèlement, les travaux préparatoires à la prochaine réglementation environnementale des bâtiments neufs (RE) 2020, qui doit succéder à la RT 2012, sont en cours. Ces travaux « devraient aboutir à une refonte des exigences en fin d'année 2020 », avait précisé le ministère.

En novembre dernier, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), qui regroupe les acteurs de la filière bâtiment, avait donné son feu vert à cette prolongation des seuils des consommations, pour les bâtiments collectifs d'habitation, « jusqu'à la mise en œuvre de la RE 2020 d'ici un an ».