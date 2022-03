Logements de demain : 97 projets lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt

Le 10 mars, Emmanuelle Wargon, ministre du Logement, et Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, ont annoncé la sélection de 97 projets lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Engagés pour la qualité du logement de demain », lancé en octobre 2021. Cet AMI invite les porteurs de projets (maîtres d'ouvrage, collectivités, architectes) à expérimenter « des solutions abordables permettant de concilier dans le logement une plus grande qualité de vie avec les impératifs de sobriété écologique (énergétique, foncière notamment) et de qualité architecturale, urbaine et patrimoniale ».

Ces 97 lauréats concernent des constructions neuves ou de réhabilitation. Parmi eux, 20 projets ont été désignés pour bénéficier d'un accompagnement spécial au sein d'un incubateur. « Ils profiteront d'expertises complémentaires au montage d'opération, d'un suivi et d'une évaluation, ainsi que de l'appui de juristes afin de sécuriser le bon développement de leurs opérations », précisent les ministères. Ils pourront également bénéficier d'un appui financier en études et ingénierie par la Caisse des dépôts, partenaire du programme.

« Travailler sur la qualité du logement et faire émerger une nouvelle culture de la construction durable : c'est ça Habiter la France de demain ! », s'est félicitée Emmanuelle Wargon, sur Twitter.