La loi d'accélération du nucléaire présentée en Conseil des ministres

Ce gouvernement a vraiment le sens de l'humour : décréter une loi d'accélération du nucléaire alors qu'EDF n'est pas fichu de respecter le calendrier de branchement de l'EPR de Flamanville (mais aussi en Finlande et Grande-Bretagne), avec à ce jour - excusez du peu - 10 ans de retard sur le prévisionnel (et ce n'est pas fini) !

Et que dire du colossal dérapage budgétaire (près de 16 milliards d'€ !!!) de ce qui n'est pour le moment qu'une usine à gaz... et à déficit !

Pégase | Aujourd'hui à 15h45