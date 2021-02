Procédures environnementales : le principal décret d'application de la loi Asap en consultation

La loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « loi Asap » », a été critiquée comme un détricotage en règle du droit de l'environnement. Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public jusqu'au 4 mars prochain le principal décret d'application de cette loi pour ce qui concerne les procédures environnementales. Ce texte contient également des dispositions de simplification ne relevant pas de la loi Asap.

Ce texte, très technique, a été soumis à la consultation de plusieurs instances, dont le Comité national de l'eau, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et le Conseil national de l'évaluation des normes. « La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances », indique le ministère de la Transition écologique.

Les dispositions prises en application de la loi Asap portent sur les points suivants : limitation des possibilités d'actualisation des études d'impact ; consultation facultative du Coderst ; restriction du champ de l'enquête publique obligatoire ; procédure accélérée pour les travaux d'urgence sur les digues ; simplification de la procédure de modification d'un parc naturel marin ; exécution anticipée de travaux de construction avant la délivrance de l'autorisation environnementale ; articulation entre les procédures de permis de construire et d'enregistrement « installations classées » (ICPE) ; intégration dans l'autorisation environnementale de la procédure de dérogation au Sdage et de l'autorisation des infrastructures routières et ferroviaires d'État.

Parmi les dispositions « hors Asap », figurent les suivantes : restriction du champ de la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public (CNDP) ; réduction du délai donné à l'Autorité environnementale nationale pour rendre son avis ; capacités techniques et financières des ICPE soumises à enregistrement ; amélioration de l'information de l'inspection des ICPE en cas de non-conformités majeures sur des installations soumises à déclaration avec contrôle ; clarification des procédures de mise en place de servitudes autour des installations à risques ; adaptation de la réglementation sur les produits et équipements à risques ; délégation de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres de l'État ; alignement des durées de validité de l'enquête publique des installations de production d'énergie renouvelable sur celle du permis de construire.