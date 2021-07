La loi européenne sur le climat est publiée en attendant le paquet législatif « fit-for-55 »

À la suite de l'accord trouvé entre la Commission européenne, le Parlement et les États membres en décembre 2020, l'Europe se dote d'une loi climat plus ambitieuse, publiée au Journal officiel du 9 juillet. Le règlement fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l'Union d'ici à 2050 et établit un cadre pour la « réduction irréversible et progressive » des émissions anthropiques de gaz à effet de serre.

L'Europe mise sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement des absorptions d'ici à 2030 avec en ligne de mire un objectif de réduction d'au moins 55 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Mais, pour garantir des efforts d'atténuation suffisants, le puits de carbone européen sera plafonné, dans les calculs, à 225 millions de tonnes d'équivalent CO 2 en 2030, c'est-à-dire le niveau prévu selon les projections de la Commission en se basant sur les mesures existantes. La Commission espère toutefois qu'en réalité ce puits de carbone sera bien plus élevé que prévu, ce qui pourrait permettre à l'Europe d'atteindre un taux de réduction renforcé de 57 %. La Commission proposera un objectif intermédiaire pour 2040, au plus tard dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l'Accord de Paris, prévu en 2023 par la Convention des nations unies sur le climat.