La population de loups a baissé de 9 % en un an

La population du canidé a stoppé sa croissance en France, et a même baissé de près de 9 % entre 2022 et 2023, passant de 1 096 à 1 003 spécimens. C'est ce que révèlent six associations (1) de protection de la nature par un communiqué commun publié jeudi 23 mai. Cette estimation du nombre de loups était connue depuis des semaines par le Gouvernement qui se refusait à la divulguer selon ces dernières.

Ce chiffre, obtenu « selon des modalités nouvelles, pour assurer la transition avec la nouvelle méthode d'estimation annoncée dans le plan national d'actions pour 2025 », a été confirmé par la préfète coordinatrice du plan Loup, Fabienne Buccio, par un autre communiqué publié ce vendredi. Chiffre, indique-t-elle, qui a été dévoilé à l'occasion de la réunion du Groupe national Loup, groupe dont les associations avaient claqué la porte en septembre 2023.

Le ministère de la Transition écologique avait dévoilé son nouveau plan d'action sur le loup et les activités d'élevage le 23 février dernier. Il était accompagné de deux arrêtés ministériels et d'une instruction technique qui permettent de faciliter le tir du prédateur. Le plafond de loups prélevables est resté inchangé à 19 % de la population, avec une possibilité d'augmenter cette proportion à 21 % en cas de prédation particulièrement marquée. En 2023, 207 loups ont été tués.

« Pas d'étude scientfique sur la viabilité de de la population »

« Les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle ont produit en 2019 une note (…) dans laquelle il était souligné que le niveau élevé de destructions autorisées par l'État risquait concrètement d'entraîner une baisse de la population, mais le Gouvernement n'en a tenu aucun compte. Il n'existe par ailleurs aucune étude scientifique récente sur la viabilité de la population de loups française », déplorent les associations. « Aujourd'hui, avec cette estimation qui concrétise ces alertes scientifiques, il est de la responsabilité du Gouvernement de baisser immédiatement le plafond de destructions autorisables pour 2024 », réclament les ONG, pour qui les niveaux des dommages sur les troupeaux sont stabilisés depuis 2017 et en baisse de 9 % en 2023.

De son côté, la préfète coordinatrice fait, au contraire, état d'une « hausse sensible de la prédation lupine » et ne remet pas en cause le niveau de pression de prélèvement autorisé sur l'espèce. Elle invite l'ensemble des préfets concernés à « mettre en œuvre toutes les mesures permettant d'accompagner les éleveurs en amont de la venue du loup » dans les départements nouvellement colonisés. « La prédation sur bovins est en progression de 10 % : en 2023, 317 constats pour 465 bovins tués sur 246 fermes, contre 283 constats pour 417 bovins tués en 2022 », confirme la Condédération paysanne, qui réclame, « le déploiement de la louveterie et de brigades OFB (2) sur tous les départements afin de réaliser des tirs ciblés ».

En avril dernier, deux groupes d'associations de protection de la nature ont indiqué avoir attaqué devant le Conseil d'État les nouveaux textes réglementaires encadrant le tir du loup. Ces ONG dénoncent également le projet de la Commission européenne, soutenu par le gouvernement français, d'assouplir le statut de protection du canidé. « Nos organisations demandent à l'État de changer sans délai les orientations de gestion de la présence du loup dans notre pays et de fonder ses choix (…) sur des données et analyses scientifiques et le respect du droit, c'est-à-dire la poursuite de l'objectif d'atteinte du bon état de conservation pour la population de loups dans notre pays », plaident les six associations auteurs du communiqué.