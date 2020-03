Low-tech : l'Ademe Île-de-France lance un AMI pour accompagner l'innovation durable

Repenser les innovations, réinventer les métiers et interroger les besoins des Franciliens dans un monde fini : c'est l'objectif de l'Appel à manifestations d'intérêt (AMI) lancé par l'Ademe Île-de-France fin février. Baptisé « Vers une innovation low-tech en Île-de-France », cet AMI disposera d'un budget de 500 000 euros pour 2020.

Le low-tech (de l'anglais low technology, basse technologie, en opposition au high-tech) désigne des techniques durables, sobres en énergie et en ressources, et qui répondent à des besoins essentiels. Elles doivent être accessibles, tant sur le plan financier que sur celui de leur utilisation, et avoir un impact écologique et social optimal.

Convaincue de son potentiel novateur, l'Ademe Île-de-France soutiendra donc techniquement et financièrement des projets franciliens s'inscrivant dans cette démarche. L'agence privilégiera les projets s'articulant autour des thématiques de la mobilité des personnes et des marchandises, du bâti existant et neuf, de la gestion des ressources (dont les ressources agricoles et alimentaires), du numérique, et enfin des organisations.

À titre d'exemple, les projets pourraient porter sur les parcours de reconversion professionnelle vers des métiers low-tech, les bâtiments frugaux, la sobriété digitale… L'Ademe Île-de-France espère ainsi améliorer l'autosuffisance, la résilience et l'adaptabilité du territoire. Les candidats à la première session de sélection ont jusqu'au 14 mai pour présenter leurs dossiers.