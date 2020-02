Un sondage réalisé par Ipsos à la demande de Comerso s'est penché sur les pratiques anti-gaspillage des grandes et moyennes surfaces, des grandes surfaces spécialisées et de l'industrie agro-alimentaire. Retour sur les principaux résultats.

« Le baromètre révèle un essoufflement des pratiques anti-gaspillage en grande distribution, et une marge de progression importante en GSS [grande surface spécialisée mode et sport] et chez les industriels », relève le sondage réalisé par Ipsos à la demande de Comerso, société spécialisée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L'institut de sondage a interrogé 247 responsables d'entreprises de trois secteurs d'activités : les grandes et moyennes surfaces (GMS), les grandes surface spécialisées mode et sport (GSS) et l'industrie agro-alimentaire (IAA).

Parmi leurs interrogations : comment se situent ces acteurs par rapport aux dispositions concernant le gaspillage alimentaire ? Selon les résultats du sondage, seulement 17 % appliquent l'intégralité de la loi Garot. Une majorité des sondés de l'industrie agro-alimentaire ne connaissent pas la loi alors qu'elle s'applique à leur secteur depuis le 1er janvier . Concernant les dispositions de la loi économie circulaire, 40 % de l'ensemble des acteurs pensent que la loi ne les concerne pas.

La lutte contre le gaspillage a encore des marges de progrès : ainsi, les stocks dormants ou les invendus alimentaires et non-alimentaires sont jetés pour 20 % des grandes et moyennes surfaces, pour 5 % des grandes surface spécialisées mode et sport, et pour 30 % des industries agro-alimentaires.

Le don est considéré comme une pratique efficace par l'ensemble des acteurs, qui le pratique à 74 %. Mais par rapport à l'année dernière, il est en recul dans les grandes et moyennes surfaces (-0,5 %) et évolue peu dans les grandes surface spécialisées mode et sport (61 % en 2019 contre 63 % cette année). Pour les acteurs de l'industrie agro-alimentaire, 67 % des interrogés l'ont mis en place. La valorisation des biodéchets, quant à elle, est pratiquée par 58 % des GMS et 63 % des IAA.

Les promotions restent la pratique phare anti-gaspillage pour les grandes et moyennes surfaces. Et pour 51 % des GSS et des IAA, c'est le déstockage qui est pratiqué.