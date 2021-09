La malterie d'Issoudun accueille la plus grande centrale solaire thermique industrielle

La plus grande centrale solaire thermique vouée à alimenter un site industriel français a été mise en service, ce lundi 21 septembre, à Issoudun (Indre). Elle est rattachée à la malterie de Boortmalt (filiale d'Axéréal) et va contribuer à alimenter des unités de séchage d'orge (maltage). « Depuis plusieurs années, Boortmalt investit dans les énergies alternatives permettant de réduire ses émissions de carbone et de limiter sa consommation d'énergie fossile, énonce Boortmalt dans un communiqué. Le site d'Issoudun est une des malteries parmi les plus avancées dans le processus de décarbonation, elle le prouve aujourd'hui à nouveau. »

La nouvelle centrale d'Issoudoun recouvre plus de 14,2 km2. D'une puissance de 10 mégawatts (MW), elle va désormais générer 8,5 gigawattheures (GWh) par an, ce qui constitue environ 10 % des besoins en chaleur du site. La centrale est composée de capteurs solaires thermiques consacrés à chauffer l'eau des cuves connectées à la malterie. L'humidification du grain provoque sa germination. L'orge stockée est ensuite séchée grâce à de l'air chaud oscillant entre 50°C à 85°C. L'énergie nécessaire est apportée par le gaz, mais aussi à partir de biomasse et de chaleur issue de cogénération. « Chaque pas vers une production plus durable est une étape supplémentaire au service des attentes de nos clients, et in fine des consommateurs », déclare Paul-Yves L'Anthoën, directeur général du groupe Axéréal. Cette centrale solaire thermique toute neuve permet à la malterie Boortmalt d'Issoudun de réduire ses émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) de quelque 2 100 tonnes par an.

Le projet a été tiers-financé par la société Kyotherm et l'Agence de la transition écologique (Ademe). En 2018, il a été lauréat de l'appel à projets « Grandes installations solaires thermiques » de l'agence. Cette dernière lui a ainsi octroyé une subvention de plus de trois millions d'euros et une aide remboursable de plus de 500 000 euros.