Malus écologique auto : les députés lissent la hausse sur trois ans

L'Assemblée nationale a adopté vendredi 19 octobre un amendement du Gouvernement au projet de loi de finances (PLF 2021) qui lisse sur trois ans l'augmentation du malus auto initialement prévue sur deux ans.

« La Convention citoyenne pour le climat a recommandé d'abaisser de 15 grammes de CO 2 le seuil d'entrée dans le malus et cet objectif est conforme aux objectifs environnementaux, mais sa mise en œuvre en deux ans, en complément de la composante assise sur la masse, entraînerait une hausse de taxation trop brutale pour les véhicules concernés, présenterait le risque que les constructeurs et les ménages ne parviennent pas à s'adapter et pourrait être jugée trop punitive », a expliqué la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Le seuil d'entrée dans le malus baissera donc de 137 gCO 2 /km actuellement à 133 gCO 2 /km en 2021, 128 gCO 2 /km en 2022 et 123 gCO 2 /km en 2023. Le plafond du malus augmentera de 10 000 euros par an sur les trois prochaines années, annonce le Gouvernement. La pénalité pourra donc atteindre 30 000 euros en 2021, 40 000 euros en 2022 et 50 000 euros en 2023.