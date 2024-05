La moitié des mangroves pourraient disparaître dans un quart de siècle

Environ 50 % des trente-six zones de mangroves de la planète pourraient disparaître d'ici à 2050, selon une nouvelle analyse de la Commission de la gestion des écosystèmes de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), publiée ce mardi 22 mai. Si aucune action n'est menée pour l'empêcher, et si la montée des eaux continue au rythme actuel, « au moins 5 % des mangroves, soit 7 000 km2, seront totalement perdues et 16 %, couvrant 23 600 km2, seront submergées » en 2050, et pourront donc être considérées comme des écosystèmes « effondrés », alertent les services de l'UICN.

Liste rouge des espèces et l'applique à des écosystèmes géographiquement définis. Ainsi, selon l'UICN, la moitié des trente-six mangroves recensées sont à considérer comme « menacées d'effondrement » à l'horizon 2050. Cinq écorégions (dont les côtes peuvent comporter plusieurs écosystèmes de mangroves différents) devraient être « plus sévèrement impactés » par la montée des eaux : l'Atlantique Nord-Ouest, le nord de l'océan Indien, la Mer rouge, le sud de la mer de Chine et le golfe d'Aden.

Si les mangroves les plus ciblées par cet effet du réchauffement climatique finissent effectivement par disparaître, l'UICN estime qu'environ 1,8 milliard de tonnes de carbone stockées par ces écosystèmes seront perdues et qu'au moins 2,1 millions de personnes seront dépourvues de barrières naturelles contre la submersion marine.