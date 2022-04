MaPrimeRénov' : 1 000 euros de bonus pour remplacer sa chaudière au gaz ou au fioul

Ce 12 avril, le gouvernement a publié l'arrêté qui augmente de 1 000 euros l'aide MaPrimeRénov' pour tout changement de système de chauffage vers un système renouvelable, en remplacement d'une chaudière au gaz ou au fioul. Ce bonus prend effet pour tous les dossiers de demande d'aide déposés à partir du 15 avril et jusqu'au 31 décembre 2022.

Les nouvelles aides octroyées pour l'installation de pompes à chaleur (géothermiques ou solarothermiques, air/eau), de chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses et d'équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique sont précisées dans l'arrêté pour les ménages aux ressources très modestes, modestes et intermédiaires. Par exemple, les ménages très modestes et modestes pourront obtenir respectivement 11 000 euros et 9 000 euros pour l'installation d'une pompe à chaleur géothermique ou solarothermique ou d'une chaudière à biomasse à alimentation automatique.

En revanche, à compter du 1er janvier 2023, les forfaits MaPrimeRénov' pour l'installation de chaudières au gaz à très haute performance énergétique seront arrêtés.