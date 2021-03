Marché de capacité : exclusion progressive des installations les plus polluantes d'ici 2025

L'ordonnance n° 2021-237 du 3 mars transpose plusieurs mesures du droit européen relatives au marché de l'électricité. L'une d'elle prévoit d'exclure progressivement du mécanisme de capacité les installations de production les plus polluantes, jusqu'à leur exclusion totale à compter de 2025. Pour rappel, ce mécanisme vise à assurer la sécurité d'approvisionnement électrique lors des périodes de pointe de consommation.

Ainsi, une installation dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO 2 issus de carburant fossile par kilowattheure (kWh) ne peut pas voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019, indique l'ordonnance. Ce qui correspond aux émissions des centrales thermiques à charbon, au fioul et de certaines centrales à gaz.

À compter de 2025, cette disposition sera élargie aux installations mises en service avant 2019, émettant plus de 550 g de CO 2 par kWh et plus de 350 kg de CO 2 issus de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé. Un décret précisera les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds.