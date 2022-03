Le 14 mars, Marie Gracia a pris ses fonctions de directrice de l'association Effinergie. Elle succède à Yann Dervyn.

Après avoir occupé dix ans le poste de directeur d'Effinergie, Yann Dervyn passe le relais à Marie Gracia. Depuis 2016, elle faisait partie de l'équipe permanente du Plan bâtiment durable en tant que chargée de mission et cheffe de projet. « Marie Gracia a une expérience et une connaissance approfondie des acteurs de la filière bâtiment et dans l'animation de réseau », souligne Effinergie dans un communiqué.

« Je suis très heureuse de rejoindre le collectif Effinergie afin d'accompagner nos membres et ainsi promouvoir la conception, la rénovation et la construction des bâtiments précurseurs, à faible impact énergétique et environnemental », déclare la nouvelle directrice.