Le conseil d'administration d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'observatoire régional de la qualité de l'air, a nommé Marine Latham, au poste de directrice générale.

Marine Latham est la nouvelle directrice générale d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Elle succède à Marie-Blanche Personnaz, qui a quitté ses fonctions à la fin de l'année 2021.

Marine Latham est ingénieure en environnement de formation. Elle est dotée d'une expérience professionnelle de plus de vingt ans en France et à l'étranger. « Travaillant depuis de nombreuses années en collaboration avec les acteurs de l'aménagement du territoire et du développement durable, Marine Latham bénéficie d'une bonne connaissance de l'écosystème dans lequel évolue Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Ainsi, elle a su rapidement prendre ses marques et impulser une nouvelle dynamique pleine d'ambition pour Atmo », souligne l'observatoire de la qualité de l'air.