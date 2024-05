Martinique : des mesures de gestion de l'eau prises pour faire face à la crise liée à la sécheresse

Alimentation en eau perturbée ou interrompue dans certains quartiers, avec des écoles fermées, tours d'eau élargis : la Martinique est confrontée depuis plusieurs semaines à une situation de fortes tensions (1) sur la ressource en eau, avec des températures chaudes et une pluviométrie faible. « Chaque jour, 10 000 Martiniquais sont privés d'eau potable courante, a indiqué la préfecture. Sans perspective d'amélioration rapide des précipitations dans les prochains jours, la situation est devenue préoccupante. » Les quantités d'eau produite sont inférieures de 30 % aux besoins habituels à cette période. Pour mémoire, en Martinique, l'alimentation en eau potable s'effectue majoritairement (94 %) à partir des eaux superficielles. La pluviométrie est plus importante sur le nord de l'île.

Dans un arrêté publié le 17 mai (2) , la préfecture a institué une zone de crise « sécheresse » sur l'ensemble du territoire. Le dispositif pour signaler les fuites est rappelé. Exceptionnellement, les préleveurs d'eau pour la production et l'alimentation en eau potable seront autorisés à pomper par leurs prises d'eau sans limitation des débits réservés (sauf pour l'usine de la Durand). Des mesures de partage équitable de la ressource et de solidarité territoriale pour l'alimentation en eau potable ont également été décidées.

Par ailleurs, les activités économiques dont l'alimentation en eau provient du réseau et qui consomment plus de 1 000 m3/an devront réduire de 25 % leurs prélèvements. Les agriculteurs autorisés à effectuer des prélèvements devront, quant à eux, respecter des tours d'eau, dans la limite des débits réservés et du minimum biologique. Un certain nombre d'usages sont interdits, comme le lavage des bateaux dans les aires portuaires. L'utilisation d'eau de ville transportée ou stockée dans des citernes, non destinées initialement à un usage alimentaire, est autorisée pour le lessivage des surfaces et dans les toilettes dans les établissements de santé et les écoles.