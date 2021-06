Maximilien Pellegrini, directeur général Eau France du groupe Suez, est le nouveau président de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E). Il succède ainsi à Frédéric Van Heems.

Maximilien Pellegrini succède à Frédéric Van Heems à la présidence de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l'Eau (FP2E). Directeur général Eau France du groupe Suez depuis 2018, il a, durant près de quinze ans, assuré ses missions à l'international : en Espagne dès 2008 comme directeur général de Degrémont Ibérie-Afrique puis en 2013, à la tête des activités industrielles de Suez aux Etats Unis.

« À la veille de la transposition de la directive eau potable qui soulève des enjeux de qualité et de sécurisation de la ressource en eau dont devra se saisir la France, à l'heure où débute le Varenne agricole de l'eau, et alors qu'est annoncé un nouvel été avec de très faibles précipitations, portons un regard nouveau sur l'eau, interpelle-t-il. C'est avec un grand esprit d'ouverture que nos entreprises continueront à s'engager avec les parties prenantes, pour parvenir à durablement satisfaire les différents usages de l'eau et concilier la primauté de l'eau de consommation avec le développement des activités économiques indispensables à nos territoires ».