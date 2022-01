Méditerranée : la construction des premières éoliennes flottantes est lancée

Avant de connaître la décision de l'État concernant le projet des premiers parcs commerciaux d'éoliennes flottantes en Méditerranée, l'installation des éoliennes pilotes dans le golfe du Lion se précise. La société du projet, EFGL, a annoncé, ce jeudi 27 janvier, qu'une décision finale d'investissement avait été prise par la Banque des territoires, principale actionnaire, et Ocean Winds, le groupement d'EDPR et d'Engie qui gérera son exploitation. « Cette décision finale d'investissement concrétise cinq années de développement et ouvre la porte au déploiement d'une technologie innovante qui pourrait jouer un rôle significatif dans l'atteinte des objectifs nationaux de production d'énergies renouvelables », déclare Emmanuel Legrand, directeur de la transition énergétique et écologique de la Banque des territoires, dans un communiqué. En somme, cet accord lance officiellement la phase de construction du projet.

Pour rappel, issue d'un appel à projets lancé en 2015 par l'Agence de la Transition écologique (Ademe), cette ferme pilote sera constituée de trois éoliennes flottantes de 10 mégawatts (MW) chacune. Il s'agit, selon Ocean Winds, des éoliennes « les plus puissantes jamais installées sur un flotteur » à ce jour. L'approvisionnement des matériaux et la fabrication des sous-ensembles (mâts, pâles, flotteurs) s'effectueront avant l'été 2023, période durant laquelle se déroulera leur assemblage final à Port-La-Nouvelle (Aude). Après la pré-installation des ancrages, les éoliennes assemblées seront installées dans le golfe du Lion, à 16 kilomètres au large de Leucate (Aude). Leur mise en service est prévue pour la fin de l'année 2023. Leur exploitation, escomptée sur vingt ans, devrait couvrir les besoins annuels en électricité de 50 000 habitants.