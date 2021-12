La Méditerranée deviendra une zone à basses émissions en 2025

Dans quelques années, les navires voguant sur la Méditerranée ne seront plus autant la source de pollution de l'atmosphère locale. Le mercredi 8 décembre, à l'occasion de leur 22e réunion à Antalya en Turquie, les parties contractantes à la Convention de Barcelone (soit 22 pays méditerranéens, dont la France) ont signé un accord fixant la création d'une zone de contrôle des émissions d'oxydes de soufre (SOx) en Méditerranée. Cette Seca (pour Sulphur Emission Control Area), réglementée par l'Organisation marine internationale (OMI), couvrira la totalité de cette mer, du détroit de Gibraltar au canal de Suez, et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Il est néanmoins à noter que le canal lui-même ne sera pas soumis à ces normes. De plus, il revient encore à l'OMI de valider officiellement cette décision, qui lui sera soumise au prochain Comité de la protection du milieu marin (MEPC), en juin 2022.

Pour rappel, dans une Seca, la teneur maximale en soufre du fioul utilisé par les navires est fixée à 0,1 % – au lieu de 0,5 % en dehors, depuis 2020. D'après une étude menée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) en janvier 2019, l'instauration d'une Seca en mer Méditerranée permettrait une « réduction de 95 % des oxydes de soufre, de 80 % des particules fines, de 50 % des carbones de suie et de 5 % des oxydes d'azote ». Ainsi, selon le ministère de la Mer, « cette décision est inédite en termes de coopération internationale, mais aussi pour la santé publique, la qualité de l'air et le milieu marin ».