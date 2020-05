Biodiversité : accompagner un déconfinement responsable

Le déconfinement et le retour de millions de Français dans les espaces naturels risquent de provoquer la destruction involontaire d'animaux et de plantes sauvages. Nombre d'associations ont appelé à la plus grande vigilance.

En Méditerranée, la réouverture des plages intervient en pleine période de nidification des laro-limicoles coloniaux. Des espèces d'oiseaux protégés, et parfois en déclin, comme les sternes, les petits goélands, ou les avocettes, qui sont très sensibles au dérangement. Pour tenter de les protéger, l'Office français de la biodiversité (OFB) a financé un programme de suivi de ces espèces et propose un outil en ligne d'information et de sensibilisation à destination du grand public : la Météo des oiseaux.

Le site Internet propose une cartographie interactive qui localise les zones de pratique sportive ou de balade et qui avertit de la présence ou non de colonies d'oiseaux protégés à proximité. Un message et des recommandations accompagnent la carte. L'outil, initié sur le territoire du Parc naturel régional de la Narbonnaise, a été développé pour tout le littoral des régions Occitanie et PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) dans le cadre du programme « Life + Envoll ».

Pour aller plus loin dans la protection des plages après le confinement, Roger Le Goff, maire de la commune de Fouesnant (Finistère), a pris un arrêté municipal interdisant l'accès à certains sentiers côtiers et certaines plages, jusqu'au 31 août 2020. Cet arrêté du 11 mai interdit la circulation piétonne et cycliste pour protéger les oiseaux en période de nidification. Il vise aussi à empêcher les déjections canines, qui enrichissent le sol et menacent la végétation dunaire, protégée par la directive européenne Habitat Faune Flore.