Méthanisation : la Confédération paysanne demande un moratoire

« La Confédération paysanne estime qu'il est urgent de réaliser un premier bilan de la méthanisation en France par des évaluations sur le terrain et une analyse de cycle de vie (ACV) complète, prenant en compte l'ensemble des impacts environnementaux », indique le syndicat dans un communiqué. Il demande donc au ministère de la transition écologique un moratoire sur la méthanisation. « Sur le terrain, de nombreux problèmes ont été mis en évidence : renchérissement du foncier, investissements importants sur les fermes qui risquent de figer les systèmes, concurrence entre cultures alimentaire et énergétique, gestion des digestats et risques accidentels sanitaires et environnementaux, notamment au cours des phases d'exploitation et de maintenance ». La France a mis en place un plafond de 15 % de cultures alimentaires dans les méthaniseurs. Cependant, estime la Confédération paysanne, ce plafond est beaucoup trop élevé pour éviter la concurrence entre les cultures alimentaires et énergétiques. Le syndicat indique également que les contrôles sont insuffisants pour s'assurer du respect de ce plafond. « Ne reproduisons pas les erreurs commises avec les agrocarburants, qui ont entraîné une spéculation sur les denrées alimentaires et un changement d'affectation des sols désastreux », demande-t-il.