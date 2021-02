L'ancien responsable de la stratégie et de l'innovation de Teréga prend la tête de la nouvelle business unit de Teréga Solutions, afin d'accélérer la croissance de l'activité de l'entreprise dans la méthanisation.

Jérémy Perrot est nommé directeur de la nouvelle business unit « Biométhane et mobilité gaz » de Teréga Solutions, filiale du gestionnaire de réseau de transport Teréga. Il aura pour mission d'accélérer la croissance des activités de l'entreprise dans la filière méthanisation. Cet ingénieur, diplômé de Polytechnique Paris et de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse, était auparavant responsable de la stratégie et de l'innovation chez Teréga. À ce poste, lui succède Antoine Charbonnier, anciennement responsable de projet au sein de la direction Commerce et régulation. Ce diplômé de Centrale Paris sera quant à lui chargé « d'orienter les actions d'innovation de manière à poursuivre le renforcement des activités historiques et à accélérer le positionnement de Teréga sur les nouveaux métiers de la transition énergétique ».