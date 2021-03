Méthanisation : une nouvelle boîte à outils à destination du monde agricole

La Banque des territoires, la Banque européenne d'investissement et la plateforme européenne de conseil en investissement (Advisory Hub) de la Commission européenne viennent de mettre en ligne un nouvel outil sur la méthanisation. Cette « toolbox », accessible gratuitement, s'adresse aux porteurs de projets de méthanisation à la ferme. Elle met à disposition des informations, des outils de calcul, pour que les exploitants agricoles puissent monter leurs projets de manière optimale. « Cette boîte à outils (…) permet aux porteurs de projets territoriaux de se poser les bonnes questions, à la fois techniques, juridiques, économiques et financières, et propose de manière structurée les réponses nécessaires au bon déroulement du projet », explique Philippe Leroy, directeur d'investissements, responsable du pôle environnement et valorisation des ressources du département Transition énergétique et écologique de la Banque des territoires.

L'outil explique dans un premier temps le fonctionnement du processus de méthanisation et la dimension technique. Il permet de se poser les questions nécessaires avant de se lancer dans un tel projet et de partager les témoignages vidéos d'exploitants déjà engagés. La « boîte à outils » permet de dimensionner le projet. Dans cette séquence, l'exploitant dispose d'éléments pour entamer ses démarches : il peut identifier les différentes étapes du projet, les montages juridiques afférents (par exemple les types de contrats qui existent) et saisir les enjeux de la levée de la dette bancaire. Un troisième espace, à dimension pédagogique, permet de bénéficier d'une véritable ressource en ingénierie financière « pas à pas » via une « calculette » et des modèles de business plan en ligne.