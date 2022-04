Méthanisation : une charte de bonnes pratiques d'approvisionnement pour une compétition « raisonnable »

Les signataires d'une nouvelle charte, acteurs de la filière du biométhane, se sont réunis lors du salon Bio360 2022, à Nantes, pour s'accorder sur les principes d'un marché de l'approvisionnement « vertueux et raisonné ».

Galvanisée par l'explosion des prix du gaz naturel et par la fin annoncée des imports de gaz russe, la filière du biométhane devient compétitive. Sept de ses représentants, acteurs du « négoce de la biomasse et de l'approvisionnement des méthaniseurs », se sont engagés à respecter quelques règles de « fair-play » dans cette compétition grandissante. Pour ce faire, ils ont signé une charte de bonnes pratiques, ce jeudi 31 mars, à l'occasion du salon Bio360, à Nantes.

L'objectif de cette charte est d'améliorer et de fiabiliser les pratiques sur les territoires Cyril Flamin, membre du CSF-NSE et du Ceigar d'Engie

Coconstruite avec le groupe de travail biogaz du Comité stratégique de la filière Nouveaux systèmes énergétiques (CSF-NSE), la charte se focalise sur quatre principes généraux : fournir une expertise auprès des fournisseurs de matières et des méthaniseurs bénéficiaires, notamment de caractérisation du marché local ; assurer une transparence sur les ressources, en particulier s'agissant de traçabilité ; inciter à l'établissement de circuits courts ; et favoriser l'émergence de tarifsde bout en bout.

« L'objectif de cette charte est d'améliorer et de fiabiliser les pratiques sur les territoires », énonce Cyril Flamin, membre du CSF-NSE et du Centre d'expertise industrielle sur les gaz renouvelables (Ceigar) d'Engie. AgriCarbone, négociant de biomasse non alimentaire, Enia, marketplace pour les fournisseurs de matières organiques, D-Carbone et Inex Circular, spécialisés dans le « sourcing », le distributeur Margaron, la marketplace Organix de Suez Organique, ainsi que Valbenne, le simulateur de revenus de TotalEnergies destiné aux fournisseurs de biomasse, se sont tous engagés à y adhérer.

Le prix de la compétition

Lors de son installation, une unité de méthanisation doit réaliser un plan d'approvisionnement pour identifier les ressources dont elle aura besoin et les acteurs auxquels elle aura affaire. Avec la montée en puissance de la filière, certains territoires tendent à se densifier, accentuant la concurrence. « Dans certaines zones, nous risquons bientôt d'avoir des "morts", des modèles économiques qui ne seront plus viables face à cette pression, estime Louis Baillet, directeur stratégie et développement de Suez Organique. Il faut éviter les drames et encadrer la chaîne de valeur. »

L'importance de fixer un tarif, qualifié de « raisonnable », pour la matière fournie et pour son retour au sol grâce au digestat généré par méthanisation, est ainsi devenu capital. « La matière fournie peut avoir une valeur, mais le prix dépend du besoin », remarque Louis Baillet. « Surtout lorsque l'offre baisse du fait de la sécheresse ou du gel », précise Amaury de Souancé, P-DG d'AgriCarbone. Et « les conflits internationaux actuels font changer du tout au tout la hauteur de ce prix, étaye Bertrand Margaron, dirigeant de l'entreprise éponyme. Il devient, par exemple, difficile de vendre aux méthaniseurs des coproduits agroalimentaires destinés d'abord à l'élevage, si l'on veut respecter l'ordre de priorité de la chaîne de valeur. » Dans ce contexte, « l'intérêt de cette charte est de s'accorder sur une définition transparente des prix proposés sur le marché », résumé Amaury de Souancé.

L'ambition de ces acteurs, qui portent pour la plupart des solutions numériques sur ce marché grandissant, est de préconiser la « massification » : c'est-à-dire « apporter à un fournisseur, ou à un producteur individuel, le tarif du collectif », avance Jacques-Arthur de Saint-Germain, président-fondateur de la plateforme Enia. Concrètement, cela consiste à réduire les coûts en proposant de gros volumes de matières.

Les adhérents de la nouvelle charte misent aussi sur les circuits courts, en déployant des outils d'identification et de traçabilité des intrants, comme ceux d'Inex Circular. Pour s'approvisionner localement au meilleur prix, les méthaniseurs doivent être capables « d'analyser leur territoire, savoir à quels partenaires potentiels s'adresser, connaître leurs concurrents, mais aussi d'identifier d'où viennent leurs intrants et où épandre leurs digestats ».

Vers la construction d'un marché trop « massif » ?

Si les signataires de la charte tendent vers un « développement vertueux et raisonné de la filière » pour lutter contre cette compétitivité accrue, l'absence d'agriculteurs et de producteurs à leurs côtés interroge. Ce modèle de concurrence, aux prix « massifiés », pourrait-il handicaper les plus petites unités et favoriser uniquement les plus grosses, parmi les quelque 1 300 sites de méthanisation en France ?

« Les choses n'échappent pas aux agriculteurs, assure Grégory Lannou, membre du groupe de travail biogaz du CSF-NSE et directeur de l'association Biogaz Vallée. Arriver à des capacités supérieures à 25 gigawattheures (GWh), ou 300 normomètres cubes, n'est pas un sujet actuellement. L'État n'a toujours pas lancé les appels d'offres prévus pour les sortir de terre. » Et Amaury de Souancé de poursuivre la réflexion : « Les petits méthaniseurs peuvent se concentrer sur un approvisionnement local, à des prix beaucoup plus compétitifs du fait de la proximité des matières fournies. La logique locale est à promouvoir, elle demeure la plus rentable. »