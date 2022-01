Une nouvelle méthode de calcul rehausse l'empreinte carbone moyenne des Français

Le cabinet de conseil en stratégie bas carbone, Carbone 4, a présenté, ce mardi 11 janvier, les résultats de sa nouvelle méthode de calcul de l'empreinte carbone moyenne des Français. Selon son dispositif MyCO 2 , destiné aux particuliers et aux professionnels, l'empreinte carbone d'un Français s'élève à 9,9 tonnes d'équivalent CO 2 par an (tCO 2 eq/an), soit 0,9 t de plus que l'estimation du ministère de la Transition écologique, délivrée en octobre 2021. Ces chiffres correspondent à des conditions « hors Covid-19 », c'est-à-dire sans considérer la réduction de l'activité et des déplacements imposée par la crise sanitaire, en 2020 et en 2021.

Pour arriver à cette mesure, les experts de Carbone 4 et MyCO 2 se sont appuyés sur trois facteurs absents des calculs « entrées-sorties » de la comptabilité nationale effectués par le ministère : la prise en compte des trois autres gaz à effet de serre retenus dans le Protocole de Kyoto, des émissions importées dues à la déforestation à l'étranger et l'impact des trainées de condensation des avions. « Ces facteurs ne sont pas pris en compte par le ministère à ce stade pour des questions d'homogénéité de méthode, mais ils le sont dans les bases carbone de référence », indique Carbone 4 dans un communiqué.

La méthode MyCOvient ainsi comptabiliser les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC), tous deux utilisés, entre autres, comme fluides frigorigènes, ainsi que l'hexafluorure de soufre (SF), issu de diverses applications médicales et électriques. Ils s'ajoutent aux trois principaux gaz à effet de serre déjà pris en compte par le ministère : dioxyde de carbone (CO) d'origine fossile, le méthane (CH) et le protoxyde d'azote (NO), ayant pour origine, notamment, l' épandage d'engrais azotés . Les trois gaz supplémentaires sont responsables de 293 kgCOeq/an d'émissions par personne, en France. Les émissions dues à la déforestation importée sont évaluées à 402 kgCOeq/an. Quant à celles provenant des trainées de condensation des avions, elles sont estimées à 186 kgCOeq/an.