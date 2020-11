L'assemblée générale de la Fédération des parcs naturels régionaux a reconduit Michaël Weber à sa présidence pour un mandat de six ans. Au programme : une réforme de la gestion des parcs.

Michaël Weber, maire de Woelfling-lès-Sarreguemines (Moselle) et président du Parc naturel régional des Vosges, entame un nouveau mandat de six ans à la tête de la Fédération des parcs naturels régionaux de France.

Durant son premier mandat, débuté en 2016, cinq nouveaux parcs ont été labellisés, portant leur nombre à 56. Pour le mandat qui s'ouvre, le président a pour programme la mise en œuvre d'un projet de création d'Établissement public Parc naturel régional (EPPNR), destiné à harmoniser le statut des parcs. Une large concertation a été lancée dans cette perspective avec l'ensemble des collectivités territoriales partenaires ainsi qu'avec les autres aires protégées, annonce la fédération.

« Il s'agit de réunir au sein des parcs naturels régionaux des compétences qui sont aujourd'hui éclatées entre différentes collectivités ; de faire des EPPNR les « maîtres d'ouvrage publics de référence », des actions en faveur de la protection des paysages et de la biodiversité, pour agir plus fort, plus vite et de manière plus cohérente sur ces territoires à fort enjeux », explique la fédération.

Les 56 parcs naturels régionaux rassemblent 4 700 communes dans quinze régions, représentant 4,4 millions d'habitants. Ils emploient 2 330 agents. La Fédération est une association loi de 1901 qui regroupe les parcs naturels régionaux, les régions et des partenaires nationaux qui vont de l'Office français de la biodiversité (OFB) à EDF, en passant par la FNSEA ou France Nature Environnement (FNE).