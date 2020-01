Le délégué mer de l'Office français pour la biodiversité, Michel Peltier, vient d'être nommé.

Michel Peltier a été nommé délégué mer de l'Office français de la biodiversité, par Pierre Dubreuil, son directeur général. « J'assurerai un rôle de conseil et de représentation du Directeur général, de coordinateur des services sur des projets impliquant l'intervention de plusieurs d'entre eux ou à différentes échelles, a indiqué Michel Peltier. Enfin, je serai l'animateur de la gouvernance mer en cours de finalisation ». Cette stratégie mer reprendra les grandes missions de l'office. Sa mise en œuvre passera notamment par de l'acquisition de connaissances pour mieux protéger les habitats et espèces marines mais également par la mobilisation des acteurs en mer comme à terre. Michel Peltier interviendra également dans la gestion des aires marines comme les parcs marins ou les sites Natura 2000 en mer. Il animera également les réseaux de gestionnaires et la définition des modalités d'exercice de la police de l'environnement. Il sera basé à Brest.

Précédemment, il a occupé les postes de directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER), de directeur adjoint du Conservatoire du littoral, et, dernièrement, de directeur de la mer en Martinique.