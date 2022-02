La contribution des micro-algues du sol au stockage du carbone a été quantifiée

Les végétaux à la surface du sol ne sont pas les seuls à stocker du carbone, sur la terre ferme. De multiples espèces d'algues microscopiques, semblables à celles qui composent le phytoplancton dans l'eau, habitent le sous-sol et captent également une grande quantité de gaz à effet de serre pour vivre. Des chercheurs du Laboratoire Écologie fonctionnelle et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à Toulouse, s'y sont récemment intéressés de plus près.

D'après leurs trouvailles, issues d'une méta-analyse de données préalablement publiées concernant ces micro-algues, chaque gramme de sol sur Terre comporterait, en moyenne, cinq millions d'algues microscopiques.

Par conséquent, dans leur étude publiée ce 1er février dans la revue The New Phytologist, les chercheurs toulousains estiment que ces micro-organismes captent 3,6 gigatonnes d'équivalent CO 2 par an (GtCO 2 e/an), « soit 30 % des émissions de dioxyde de carbone émis par l'homme ».