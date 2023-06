Microméthanisation : des producteurs de Beaufort s'en servent pour recycler le petit lait

Le lactosérum issu du lait produit par un alpage de 430 vaches de Savoie va alimenter une unité de microméthanisation. Le biogaz servira à décarboner la fabrication du fromage de Beaufort directement sur place.

La méthanisation s'invite jusque dans les alpages. Dès cet été, le groupement pastoral du Plan Pichu, un plateau de prairies montagneuses couvrant les communes de Granier et d'Aime-La-Plagne, en Savoie, va produire son biométhane en autoconsommation. L'objectif ? Valoriser les tonnes de résidus de petit lait, pour notamment chauffer le lait restant afin de fabriquer du fromage de Beaufort.

Mission : valoriser le petit lait

Les trois troupeaux de 430 vaches qui composent l'alpage produisent chaque année, entre mi-juin et fin septembre, 55 tonnes de Beaufort. Cette fabrication artisanale s'appuie sur 550 000 litres de lait de vache. Le lactosérum, ou petit lait, inutilisable, constitue 90 % de cette production laitière. Pour s'en débarrasser en contournant l'interdiction d'épandage brut, l'alpage avait jusqu'à présent recours au lombricompostage. Au fil des années, la solution s'est cependant révélée inadaptée à la production de grands volumes de lait. « L'atelier de fabrication vieillissant et les mauvaises performances du système de traitement du lactosérum ont conduit à une réflexion globale visant à maintenir et pérenniser la fabrication du Beaufort », explique l'alpage du Plan Pichu.

En 2021, le groupement pastoral décide donc d'investir environ un million d'euros pour réhabiliter complètement son atelier de transformation du fromage. Plus de 500 000 euros sont consacrés au développement d'un système de microméthanisation et de gestion des effluents. Le choix du groupement s'inspire d'autres opérations similaires dans les environs, notamment la récupération, en cogénération, par la société Savoie Lactée, à Albertville, du lactosérum de diverses coopératives. « Pour l'équipe de Plan Pichu, la solution de facilité aurait été de faire descendre le petit lait de l'alpage jusqu'à Albertville, mais, au-delà de l'empreinte carbone liée au transport, cette option nécessite aussi de rafraîchir le petit lait pour le transporter : trop compliqué », souligne l'alpage.

Microméthanisation locale et circulaire

L'installation a finalement pris la forme de deux poches souples de méthanisation de 30 met d'un décanteur de 60 m. Le tout est relié à une chaudière au biogaz de 50 kilowatts (elle-même connectée à une microcentrale hydroélectrique de 7,5 kilowattheures) et à une torchère. Le gaz ainsi brûlé réchauffe quotidiennement 8 000 litres d'eau maintenus en circuit fermé, à une température comprise entre 10 et 90 °C, ajustable en fonction des utilisations : chauffer» les cuves de lait pour produire le Beaufort ; alimenter les ballons d'eau chaude sanitaire ; laver le matériel. Ce système se substitue à l'utilisation de 2,8 tonnes de propane par an, équivalent au rejet dans l'atmosphère de 10 tonnes équivalent dioxyde de carbone. De plus, avance l'alpage,

Du reste, le digestat de méthanisation « va continuer son processus de dépollution en rejoignant les eaux blanches et les eaux vannes à travers un décanteur, puis un lit d'infiltration (de 1 000 m2) en arrivant à des niveaux d'épuration permettant le rejet en milieu naturel (directement sur place) », détaille l'équipe du Plan Pichu.