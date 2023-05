Microplastiques : la Commission européenne vote leur restriction

Ce mercredi 26 avril, le comité Reach de la Commission européenne a voté en faveur de l'adoption de la proposition de la Commission sur la restriction des microplastiques intentionnellement ajoutés dans les produits par les fabricants. Un vote attendu par les associations, car initialement prévu le 1er mars.

Si l'alliance Rethink Plastic s'en félicite, elle « regrette toutefois que les entreprises disposent d'un délai excessivement long pour mettre en œuvre les changements nécessaires ». Le vote confirme en effet les dérogations prévues pour l'utilisation temporaire de certains produits, comme celle de douze ans pour les produits de maquillage, alors que les entreprises elles-mêmes affirment que des produits alternatifs durables et efficaces peuvent être mises sur le marché facilement. La dérogation accordée à la commercialisation de microplastiques destinés aux terrains de sport est même rallongée, passant de six ans dans la proposition à huit ans dans le règlement adopté. Un délai « non raisonnable », selon l'alliance, qui rappelle les solutions alternatives, biologiques notamment, ou bien les terrains de sport sans remplissage, « déjà utilisées dans toutes les régions de l'Union européenne ».

Toutefois, « ce règlement constitue une première étape cruciale pour endiguer le problème de la pollution plastique à certaines de ses sources et peut ouvrir la voie à des réglementations plus complètes et plus ambitieuses - telles que celles attendues pour les microplastiques rejetés involontairement - à l'avenir », complète Rethink Plastic. Le règlement permettrait d'éviter, en vingt ans, le rejet de 500 000 tonnes de microplastiques dans l'environnement. Le Conseil et le Parlement européen ont désormais trois mois pour examiner le texte avant son entrée en vigueur.