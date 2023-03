L'État soutient la production durable et compétitive de fruits et légumes

Près de 200 millions d'euros (M€) seront investis en 2023 pour soutenir la filière des fruits et légumes, a annoncé le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Cette enveloppe est mobilisée pour le plan destiné à « reconquérir » la souveraineté de la France en fruits et légumes. Ce plan pluriannuel se déploiera jusqu'à 2030. Il a été détaillé par le ministre, le 1er mars, dans le cadre du Salon de l'agriculture.

Aujourd'hui, la moitié des fruits et légumes consommés en France sont importés. « Il est apparu essentiel de développer une production durable et compétitive de fruits et légumes à l'horizon 2030 », souligne le ministère. Pour y parvenir, « dès 2023, l'objectif est de mobiliser 200 M€ en faveur de la filière fruits et légumes, dont au moins 100 M€ du guichet agro-équipements et une maximisation de l'enveloppe de France 2030 consacrée à la recherche-développement et à l'innovation. »

Ainsi, le plan prévoit notamment de réduire l'usage des produits phytosanitaires et de développer les techniques alternatives disponibles de protection des cultures (préparations naturelles peu préoccupantes, biostimulants, méthodes et techniques innovantes…). Le plan prévoit aussi de soutenir l'achat d'agroéquipements ou encore la modernisation et la décarbonation des serres. Un appel à projets sera ouvert en 2023 et sera consacré aux guichets relatifs à la modernisation et à la création de nouvelles serres, de tunnels froids ou de serres chauffées décarbonées.