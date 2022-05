Le ministère des Armées publie sa stratégie « climat et défense »

« Le changement climatique affecte déjà le contexte stratégique international et, par là, les conditions dans lesquelles les forces armées françaises exercent leurs missions ainsi que les capacités dont elles doivent disposer », avance le ministère des Armées. Pour tenter d'y remédier, la ministre, Florence Parly, a approuvé, le 25 avril, une nouvelle stratégie ministérielle « climat et défense ». Issue de l'engagement « Changement climatique et forces armées » pris, en novembre dernier, avec 26 autres pays lors du Forum de Paris pour la paix, elle englobe et complète les stratégies du ministère sur la biodiversité et l'énergie.

En plus de réduire son empreinte sur les espaces naturels et de limiter sa dépendance aux produits pétroliers, le ministère des Armées ambitionne de renforcer son organisation « en matière de connaissance-anticipation des enjeux stratégiques du changement climatique et de la mise en œuvre d'une politique d'adaptation ambitieuse ». D'ici à la fin de l'année, cette stratégie sera déclinée sous la forme d'un « plan d'orientation et d'actions à conduire à l'horizon 2030 », par un coordinateur climat et défense. Ce nouveau poste de délégué Climat du ministère a été attribué à Éric Autellet, général d'armée aérienne et actuel major général des armées.