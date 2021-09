Ce mercredi 29 septembre, le ministère de la Transition écologique lance l'appel à candidatures relatif à l'expérimentation « Oui Pub ». Cette dernière vise à interdire la distribution de publicités en papier, carton ou plastique hormis dans les boîtes aux lettres l'autorisant de manière visible. Inscrite dans l'article 21 de la nouvelle loi Climat et résilience, elle sera mise en place dans un maximum de quinze collectivités territoriales, « dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale », pendant trois ans.

L'idée est évidemment de réduire le gaspillage : comme le rappelle le gouvernement dans un communiqué, plus de 894 000 tonnes d'imprimés publicitaires ont été distribués en un an, dans toute la France, en 2019. « Le "Oui Pub" permettra aux citoyens de recevoir uniquement les publicités spécifiquement souhaitées et aux collectivités participant à l'expérimentation d'assurer une évaluation des impacts environnementaux de la réduction des imprimés publicitaires non adressés, mais aussi de ses conséquences sur l'emploi, sur les comportements des consommateurs ainsi que des facteurs de réussite de mise en œuvre du dispositif », énonce le ministère de l'Écologie.

Communes, métropoles et collectivités territoriales sont appelées à adresser leur candidature à l'Agence de la transition écologique (Ademe), avant le 26 novembre 2021. Les quinze collectivités sélectionnées s'engagent à lancer l'expérimentation « dans l'idéal avant fin 2021 ou au plus tard, tout début 2022 », précise le gouvernement. Dans cette optique, elles sont invitées à se tourner vers la direction régionale de l'Ademe pour bénéficier d'une « aide financière afin de se faire accompagner par un bureau d'études pour la mise en place, le suivi et l'évaluation du dispositif ». Avant que l'expérimentation ne prenne fin, en décembre 2024, le ministère devra en présenter les résultats au gouvernement en juillet 2024. Comme le prévoit la loi, ce rapport d'évaluation devra également intégrer « une étude comparée de l'impact environnemental des campagnes publicitaires (imprimées et numériques) ».