Quatre ministères devront élaborer un plan d'action climat d'ici fin janvier

Les ministères de la Transition écologique, de l'Agriculture, de la Cohésion des territoires ainsi que celui de l'Economie devront élaborer d'ici le 31 janvier 2021 un plan d'actions climat précis sur leur périmètre. L'objectif : mettre en œuvre la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et le plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC2). C'est la demande formulée par le Premier ministre dans quatre lettres de mission adressées à ces ministères. Ceci en réponse aux recommandations formulées par le Haut conseil pour le climat (HCC). Ce dernier a notamment publié en 2020 une série de rapports invitant à apporter une réponse économique à la crise sanitaire favorable à une transition bas-carbone, établissant un bilan de la politique climatique nationale et de l'empreinte carbone de la France et comparant la politique de rénovation énergétique à nos voisins européens. L'idée est de « renforcer l'implication de l'ensemble des ministères concernés par la lutte contre le réchauffement climatique ».

Les autres ministères impliqués devraient recevoir des lettres de mission d'ici la fin du mois de janvier.

Parmi les autres mesures actées : une instance d'évaluation économique sociale et environnementale du plan de relance sera mise en place. Elle évaluera notamment les impacts de ce dernier sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au dérèglement climatique.

Chaque mois de septembre, lors du Conseil de défense écologique, un bilan chiffré de la mise en œuvre des budgets carbone sera également réalisé, ainsi qu'un suivi des plans d'actions ministériels. Un travail interministériel et du HCC sera engagé pour mieux évaluer les effets climatiques des lois.

Par ailleurs l'empreinte carbone de la France sera recalculée d'ici fin 2021, en intégrant les émissions liées aux biens importés, comme le recommande le HCC.