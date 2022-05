Le G7 s'engage à décarboner son électricité d'ici 2035

Les ministres du climat, de l'énergie et de l'environnement des pays du G7

Réunis à Berlin (Allemagne) le 27 mai, les ministres du Climat et de l'Énergie des pays du G7 se sont engagés « pour la première fois » à décarboner la « majorité » de leur secteur électrique d'ici à 2035, ont-ils annoncé dans un communiqué commun. Pour atteindre cet objectif, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni avec l'Union européenne s'engagent à éliminer progressivement la production d'électricité au charbon, à fixer des objectifs de réduction des émissions de méthane, ou encore à renforcer leurs objectifs en matière d'énergies renouvelables et accélérer la mise en œuvre de leurs objectifs climatiques (contributions déterminées au niveau national, ou NDC) pour 2030.

Les ministres du G7 (et pour la première fois le Japon) s'engagent aussi à cesser, d'ici à la fin de 2022, le financement public, à l'étranger de projets d'énergies fossiles sans technique de capture de carbone. Ils réaffirment leur volonté de mettre fin aux subventions « inefficaces » des combustibles fossiles d'ici à 2025.

Les ministres promettent en outre de « doubler d'ici à 2025 » les moyens de financement pour l'adaptation au changement climatique des pays en développement. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2023, les pays développés devraient réussir à respecter leur engagement à mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en développement.

Par ailleurs, les ministres du G7 s'engagent à parvenir à un secteur routier « fortement décarboné » d'ici à 2030, « en augmentant considérablement la vente, la part et l'utilisation de véhicules à zéro émission ». Ils veulent aussi augmenter, d'ici à 2025, les fonds budgétaires pour le financement international de la biodiversité.

Les pays du G7 « envoient un message clair pour plus d'action climatique et une politique environnementale ambitieuse », estiment-ils.